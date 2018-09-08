AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesi Kayacı Mahallesi’ne kendi adının verildiği spor tesisinin açılış kurdelesini kesti.

Açılışta konuşan Elvan, "Birtakım manipülasyonlarla bu millete diz çöktürebileceklerini düşünenler avuçlarını yalayacaklar. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, hükümetimizin dirayeti ve milletimizin gücüyle bu oyunların da üstesinden gelmeyi Allah’ın izniyle başaracağız" dedi.

Elvan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü. Bundan sonrada görecek. Söz konusu vatan olduğunda bu milletin nasıl kenetlendiğini cümle alem görmüştür. Bizler milletiyle devletiyle hükümetiyle topyekun olarak dimdik Allah’ın izniyle ayaktayız. Diz çöktürmeye kimsenin de gücü yetmeyecektir. Artık gel denildiğinde gelen, git denildiğinde giden bir Türkiye yok. Türkiye’nin kendi doğruları var. Doğru bildiğimiz ne ise, milletimiz ne istiyorsa o sevgili kardeşlerim. Milletimiz ne diyorsa biz onu yaptık. Bundan sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. Birilerinin gücü varmış, şuyu varmış buyu varmış, hiç önemli değil. Bu aziz millet tarih boyunca hiçbir güç karşısında eğilmedi bundan sonrada asla eğilmeyecektir."

Konuşmanın ardından Elvan açılış kurdelesini, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve davetlilerle birlikte kesti.

Ayrıca törende Erdemlispor Kulübü Başkanı Mehmet Morgül tarafından Elvan’a forma ve atkı da hediye edildi.

Finalde karşılaşacak Esenpınar ve Ayaş takımları ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Elvan maçın başlama vuruşunu da gerçekleştirdi.