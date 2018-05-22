AK Parti Mersin milletvekili adayları Mut’ta tanıtıldı

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti Mersin milletvekili adayları Mersin’in Mut ilçesinde tanıtıldı.

Karşılamanın ardından AK Parti Mersin Mut İlçe Başkanlığına gelerek ziyarette bulunan milletvekili adaylarının, parti binası önünde toplanan partililere tanıtımı yapıldı.

AK Parti Mut ilçe Başkanı Celal Kasap konuşmasında, “Türkiye’ye karşı oyunlar peşinde olan dış güçlere karşı, mücadele edeceğiz, gece gündüz durmayacağız, koşacağız yorulmayacağız bir ve beraber olacağız. Birlikte bir ve beraber birlikte Türkiye olacağız. Kırk yıllık hasretimiz olan Mut’tan bir milletvekili dediğimiz ve beklediğimiz an geldi inşallah. İlçemizin bağrından kopan ve üçüncü sırada yer alan milletvekili adayı Zeynep Gül Yılmaz’a milletvekilliği şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Artık bizimde bir milletvekilimiz var” dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili adayı Zeynep Gül Yılmaz ise, “24 Haziran 2018 seçimlerinde, inşallah tekrar partimize sahip çıkacağız. Çünkü bu gerçekten tarihi bir seçim. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Hep birlikte istikrarımızın devamı için, yine istikbalimiz için, çocuklarımızın geleceği için birlik içinde dirlik içinde durmak yok yola devam” diye konuştu.

Konuşmaların ardından adaylar partilileri selamladıktan sonra ilçeden ayrıldılar.