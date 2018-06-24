AK Parti Mersin’de seçim coşkusu

Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu sonuçla başkanlık sisteminde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Mersin’de kutlama yapılıyor. AK Parti Mersin İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi hem cumhurbaşkanının hem de AK Parti’nin seçimde elde ettiği başarıyı kutluyor. 7’den 70’e yüzlerce kişi çalan şarkılar eşliğinde seçim zaferini kutlarken, davullar eşliğinde halaylar çekti. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’da partide bulunurken, önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.