AK Parti Mersin’de temayül yoklaması yapıldı

dönem milletvekili genel seçimi öncesi adayların belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. İl Başkanı Cesim Ercik, "Bu seçim, çok önemli bir seçim. 24 Haziran’da yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Edip Buran Spor Salonu’nda düzenlenen temayül yoklamasında, teşkilat üyeleri, seçimde aday adayı olan 165 kişi için sandık başına gitti. Yoklamaya, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Tekirdağ Milletvikili Metin Akgün, İl Başkanı Cesim Ercik ile partililer katıldı. Aday adayları, seçim öncesi delegelerle yakından ilgilenerek broşür dağıtıp, destek istedi. Yapılan temayül yoklamasıyla ilgili konuşan milletvekili Necdet Ünüvar, oylama yaparken partililerin dikkat etmesini isteyerek, "Oy pusulalarında 13 aday adayını tercih edeceğiz. 13 isimden az olanda çok olanda geçersiz olacaktır. Oylar kesinlikle sandıklar karıştırılarak ağzı mühürlü torbalarla kaldırılacak, yani hangi sandıktan kim çıktı bizler bile bilmeyeceğiz. Ağzı mühürlü torbalar bu gece Ankara Genel Merkezde görevli arkadaşlar tarafından sayılarak tutanakla sonuçlar gizli bir şekilde SKM Başkanlığına teslim edilecek ve sonuçlar kesinlikle açıklanmayacak. Sonuçlarla ilgili size ulaşan hiçbir bilgiye itibar etmeyin. Aday adayları mülakata çağrıldığında temayül sonucunu bilecek. Ülkemizi, Mersinimizi Ak geleceğe taşıyacak bu önemli görevin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

İl Başkanı Cesim Ercik, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi. Partililerin temayül yoklamasına yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Ercik, "24 Haziran’da yeni bir dönem başlayacak. Yapılacak seçimde ülkenin geleceği oylanacak. Seçim özelikle 16 yıldır iktidar olan AK Parti’nin yaptığı hizmetlerin artarak devam etmesi ve kalıcılık açısından önemli. Bu seçimi mutlaka halkımız da bizler de önemsiyoruz. Bugün burada seçimlerde kentimizi temsil edecek milletvekillerimizi belirmek adına temayül yoklaması yapıyoruz. Sonucun partimiz ve tüm aday adaylarımız açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.