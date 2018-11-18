AK Parti Mersin'de temayül yoklaması yaptı

AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı. Temayüle katılanlar, ilk kez uygulanan sistemle kendilerine verilen kartlar ile bilgisayar üzerinden tercihlerini gerçekleştirdi.

Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de katıldı. Temayül öncesi İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte salonda incelemelerde bulunan Demiröz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Mersin'de açılışı gerçekleştirilen Narenciye Festivali'ne katıldığını hatırlattı.

Bugün de AK Parti'nin yeni bir uygulaması olan bilgisayar üzerinden temayül yoklaması yaptıklarını ifade eden Demiröz, büyükşehir ve ilçelerde bütün delegelerin kendi hür iradeleriyle kimi istediklerini bugün öğreneceklerini söyledi.

Şu anda salonda ve dışında büyük bir heyecan yaşandığını vurgulayan Demiröz, "Ama her zamanki gibi birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz sürerek bu temayülü tamamlayacağız. Mersinli kimi istiyor, teşkilat kimi istiyor, bize yön verecek. Ama tabi bütün bunların taktiri, genel başkanımız olan Cumhurbaşkanımızdadır. Ancak tabi biz seçimlerin teşkilatlar tarafından kazanıldığını biliyoruz. Onların görüşleri bizim için çok önemli, herkesin görüşünü alacağız ve sonucun da Mersin'e hayırlı olsun diyeceğiz inşallah" dedi.

Demiröz, adayların 1 Aralık tarihine kadar belli olabileceğini de ifade ederken, en iyi hizmeti yapabilecek, insanların gönlüne girebilecek aday belirlemek istediklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi için 5 resmi başvuru yapıldı

Öte yandan AK Parti'de, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 5 resmi başvuru gerçekleştirildiği belirtildi. Önceki gün sona eren adaylık başvurusu sonrası AK Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ali Er, Taner Boz, Ruhi Bayrak, Turgay Baydar ve İbrahim Halil Kocadağ'ın resmi başvuru yaptığı ifade edildi.

Bu arada seçim tarihi yaklaşırken, aday adaylığı açıklamaları da hız kazandı. Toroslar Belediye Başkan aday adayı Ender Turhan da AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı önünde düzenlediği toplantı da aday adaylığını açıkladı. Turhan, miting havasında geçen toplantıda, halka hizmet Hak'ka hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını söyledi.