AK Parti Mezitli’de Gültekin yeniden seçildi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katıldığı kongrede birlik, beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Mezitli İlçe Teşkilatı 4. Olağan Kongresi, Bakan Elvan’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Akdeniz Koordinatörü Ahmet Koca, AK Parti Mersin milletvekilleri ve İl Başkanı Cesim Ercik’in katılımıyla yapıldı. Kongrede seçime, İlçe Başkanı İhsan Gültekin başkanlığındaki tek listeyle gidildi.

“Hiçbir güç 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaktır”

Kongrede bir konuşma yapan Başkan Gültekin, AK Parti’de kongrenin güçlenmek, yenilik, heyecan ve hizmet anlamına geldiğini söyledi. “Hiçbir güç 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaktır” diyen Gültekin, “AK Parti bir dava hareketidir. Bizler bu davanın neferleriyiz. Ne mutlu bizlere ki, aydınlık Türkiye’nin mimarı, kutlu yürüyüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız” ifadelerini kullandı.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001’den bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev almış tüm partililere teşekkür eden Gültekin, “İlçe Başkanlığı görevi bizlere verilmeden önce de Mezitli ilçe teşkilatımızın bir neferiydim. O dönemde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla anında meydanlara inerek ülkemizin ve milletimizin bekasına kasteden vatan haini FETÖ’ye karşı bütün teşkilatımızla 38 gün boyunca demokrasi nöbetlerini tutarak ve vatan hainlerine karşı tek yürek olarak net duruş sergiledik” dedi.

Geçen yıl bu günlerde Mersin’de, özellikle Mezitli kırsalında ciddi bir kar felaketi, merkez mahallelerde de sel felaketiyle karşılaştıklarını anımsatan Gültekin, “Bu kar ve sel felaketinden Mezitli ilçemizde mağdur olan vatandaşlarımıza ulaşarak bu süreçte onları bir an olsun yalnız bırakmadık. Bakanımızın, milletvekillerimizin ve il başkanımızın da desteğiyle yetkili kurumlarca hasar tespiti yaptırarak ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında katkıda bulunduk” diye konuştu.

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçim çalışmalarında gece gündüz demeden Mezitli’nin 40 mahallesinde kapı kapı gezerek saha çalışması yaptıklarını anımsatan Gültekin, “Bu çalışmalar sonucunda 2015 genel seçiminde 26 bin olan oyumuzu 16 Nisan referandumunda 32 bine çıkardık” şeklinde konuştu.

“Mezitli iyi yönetilmiyor”

Mezitli’nin layık olduğu gibi yönetilmediğini öne süren Gültekin, şunları söyledi: “Mezitli demek, farklı etnik yapılardan, farklı inanç gruplarından birçok vatandaşımızın barış ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı cennetten bir köşe demek. Mezitli demek, tarım, turizm, kısaca dünyaya açılan kazancın, bereketin kapısı demek. Ama ne yazık ki, bu gibi birçok güzellikleri içerisinde barındıran ilçemiz yerel yöneticiler tarafından layık olduğu gibi yönetilmiyor, yönetilemiyor. Bu neticeler doğrultusunda ilçemizde yaptığımız saha çalışmalarında hiçbir ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımızdan gelen talepler noktasında ulaştırma, milli eğitim, sağlık, spor, tarım, çevre düzenleme, DSİ, emniyet ve sosyal hizmetler alanlarında Mezitli ilçemize saymakla bitmeyecek hizmetlerin gelmesi konusunda ciddi katkılar sağladık. Özellikle barajlar ve göletler konusunda yapılacağı söylentisi benimle yaşıt Erçel Değirmençay Barajımızın temelini attık, çalışmalarımız devam ediyor. Cemilli-Çevlik göletimiz bitti. Fındıkpınarı göletimizi ve yayla yollarımızı hızla yapıyoruz. Mezitlimizden de geçen otobanı Taşucu’na kadar götürüyoruz inşallah. Bu yatırımların gelmesinde destek olan başta Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a, milletvekillerime ve il başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hedefimiz Mezitlimizi müreffeh, gelişmiş, huzurlu, güvenli, örnek ilçe yapmaktır. Bunun için Mezitlimizin her noktasında gece gündüz demeden çalışmaktayız ve çalışacağız. Bizim Mezitli sevdamız var. Mezitli sevdamızda gençlerimiz, kadınlarımız, AK belediyecilikle buluşmak var. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin. Çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin.”