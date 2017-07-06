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06 Temmuz 2017 17:03

AK Parti Mezitli’den, Lice teşkilatına taziye ziyareti

AK Parti Mezitli İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet İhsan Çelik, ilçe başkanlığı adına AK Parti Lice İlçe Başkanlığı’na taziye ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Mezitli’den, Lice teşkilatına taziye ziyareti

06 Temmuz 2017 17:03


Ziyaret sırasında Lice ilçe Başkanı İsmail Demir ile telefon görüşmesi yapan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve AK Parti Mezitli ilçe Başkanı İhsan Gültekin, üzüntülerini dile getirdi. Başkan Ercik, yaptığı telefon konuşmasında, hain terör örgütünün emellerine hiçbir zaman ulaşamayacağını belirterek, AK Parti Mersin olarak Lice ve Diyarbakır’da bulunan diğer ilçe başkanlıklarının her zaman yanında olduklarını dile getirdi.


AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ise, "Hain terör geçtiğimiz günlerde AK davaya gönül vermiş bir kardeşimizi hayattan kopardı. Şu bilinmelidir ki; bizler AK davanın AK neferleri olarak yürüdüğümüz yoldan ve inandığımız değerlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Türk Milleti var oldukça bizler bu milletin bekası için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz. Hayatının henüz baharında hain eli kanlı terör örgütüne kurban verdiğimiz AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcımız Orhan Mercan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kederli ailesine sabır diliyorum" dedi.




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