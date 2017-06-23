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23 Haziran 2017 14:15

AK Parti Mezitli’den vefa iftarına yoğun katılım

AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katıldığı vefa iftarına, Mezitli İlçe Başkanlığı yoğun katılım gösterdi.

AK Parti Mezitli’den vefa iftarına yoğun katılım

23 Haziran 2017 14:15


Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’ndaki iftar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendiği bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan ayı bilindiği üzere birlik ve beraberliğin, paylaşım ve hoşgörünün en yoğun yaşandığı aydır. AK Parti Mersin İl Başkanlığımızın düzenlediği vefa iftarına Mezitli ilçesi olarak yoğun bir katılım sağlayarak, tüm Mersin ile birlikte oruçlarımızı açmanın mutluluğunu yaşadık. Bu birlikteliğimiz ve istikrarımız devam ettiği sürece bu milletin ve devletin önünde hiçbir gücün duramayacağının bilincindeyiz. Sonuna geldiğimiz Ramazan ayının tekrarını yaşamayı umut ederek, iftar yemeğimize katılım sağlayan ve AK Parti’ye gönül veren tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.




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