Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin kalkınması ve ileriye taşınması adına bizler Mersin GİAD üyeleri olarak üzerimize düşen gayreti gösteriyoruz. Siyasilerden beklentilerimiz de ellerinden geleni yapmalarıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde, a parti, b parti gözetmeksizin ortak noktamız Türkiye’nin menfaatleri olmalıdır" dedi.

Mersin ve ülke ekonomisi hakkında bilgiler veren AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ise, "Ülkemizin kalkınması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada ülkemize ve Mersinimize sağladıkları istihdam ve ekonomik katkılardan dolayı iş adamlarımıza her zaman ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol başta olmak üzere tüm üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.