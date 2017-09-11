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11 Eylül 2017 12:46

AK Parti’de ilçe kongreleri 29 Eylül’de başlıyor

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Levent Ali Bostan, ilçe kongrelerinin 29 Eylül’de başlayacağını belirterek, “Kongrelerimizi partimize ve davamıza yakışır coşkulu bir şekilde demokrasi şöleninde gerçekleştireceğiz inşallah” dedi.

AK Parti’de ilçe kongreleri 29 Eylül’de başlıyor

11 Eylül 2017 12:46


29 Eylül’de Yenişehir ve Silifke ilçe teşkilatlarıyla kongre sürecine başlayacaklarını ifade eden Bostan, “Görev süreleri içerisinde tüm ilçe başkanlarımızın fedakar ve özverili çalışmalar yaptığına şahit olduk. Bu bir bayrak yarışıdır. Kongreler sonrasında kim başkan olursa olsun AK Parti ile bu davaya hizmet edeceklerinden şüphemiz yok. Birlik ve beraberliğimiz, dava arkadaşlığımız ilk günkü aşkla devam edecektir. Şimdiye kadar fedakarca partimize ve davamıza hizmet eden tüm başkanlarımıza partimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


"Demokrasi şölenimize bekliyoruz"


Mersinlileri, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşecek olan kongrelere davet eden Bostan, “Demokrasi şölenimiz, 29 Eylül’de Yenişehir ve Silifke, 30 Eylül’de de Toroslar ilçe kongrelerimiz ile başlayıp, kongre takvimine göre tüm ilçelerimizde birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayıp partimize ve davamıza ve asıl iradenin tecelli ettiği milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bir hizmet yarışıdır ve bu yarışta yanımızda olan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen tüm arkadaşlarımıza minnet duyuyoruz. Kongre sonrasında eminim ki kazanan partimiz, ülkemiz ve Mersinimiz olacaktır. Mersinli hemşerilerimizi kongrelerimize davet ediyor, demokrasi şölenine tanıklık etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.




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