AK Parti’li adaylar sahaya çıktı

24 Haziran seçimleri için destek isteyen AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, milletvekili adayları Zeynep Şemsi Aysalar ve Güllü Can Tarsus’ta esnaf ziyaretleri yaparak destek istedi. Tarsuslu hemşerilerinden büyük ilgi gören AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, “AK Parti döneminde yaşanan demokratikleşme ve kalkınma hamlesiyle Türkiye’nin çehresi değişti, milletimizin yüzü güldü, ötekileştirme son buldu. Toplumumuzun her kesimi insan hakları ve hürriyetlerinden azami seviyede faydalanma imkânı yakaladı. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri Türkiye’nin hedeflerinin, beklentilerinin, gelecek hayallerinin ve milletimizin büyük ideallerinin temsilcisi olduk. Hiçbir güç odağının aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne engel olmasına şimdiye kadar izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz." dedi.

"Yeni dönemde güçlü meclis ve güçlü hükümet"

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise milletvekili adayları Mehmet Sait Kayan ve Orhan Kemal Yüksel ile birlikte seçim çalışmalarını Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sürdürdü. Esnaf ve ev toplantılarında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Özkan, 24 Haziran seçimlerinin, yeni yönetim sistemini hayata geçirileceği ilk seçim olacağına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız bir taraftan cumhurbaşkanını, yani hükümeti sandıkta seçecek, diğer taraftan milletvekillerini belirleyecektir. Yeni dönem güçlü meclis ve güçlü hükümet dönemi olacaktır. Bu iki temel kurumun kendi alanlarına yoğunlaşmalarının yanı sıra ahenk içinde çalışmaları milli hedeflerimizin gerçekleşmesine hizmet edecektir. Bu iki kuvveti, bağımsız ve tarafsız yargı tamamlamış olacaktır. Yeni dönemde meclis daha itibarlı, hükümet daha güçlü, bağımsız ve tarafsız yargı daha etkin olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yürütme erkinin kendi içerisindeki fonksiyonları derli toplu ve etkili bir nitelik kazanırken, kuvvetler ayrılığı prensibi daha sağlıklı bir şekilde uygulanma zemini bulacaktır. Yürütmenin daha bütüncül bir yapıyla daha hızlı ve kaliteli hizmet vermesine dayalı yeni yönetim modelinde, güçlü bir meclis, yasama faaliyetlerini daha iyi yaparak yürütme üzerindeki sorumluluklarını yerine getirirken, bağımsız ve tarafsız yargı vatandaşlarımızın adil ve etkin bir şekilde adalet hizmeti alabilmesinin hukuki zeminini oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

"24 Haziran seçimleri önemli bir milattır"

Milletvekili adayları Bilal Özkan ve Rabia Nur Şenlik de Erdemli ve Silifke ilçelerinde esnaf ve ev ziyaretleri yaparak, vatandaşlardan destek istedi. 24 Haziran seçimlerinin önemli bir milat olduğunu vurgulayan Bilal Özkan, “16 yıldır devam eden icraatlarımızın daha üst seviyelere çıkarılması için 24 Haziran seçimleri önemli bir milattır. Bu seçim milletimiz ile birlikte geleceğe daha güçlü ve sağlam adımlarla yürüme seçimdir" şeklinde konuştu.