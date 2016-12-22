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22 Aralık 2016 14:38

AK Parti’li Bostan: “Terörü de ağa babalarını da toprağa gömeceğiz”

AK Parti’li Bostan: “Terörü de ağa babalarını da toprağa gömeceğiz”

22 Aralık 2016 14:38

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, terör örgütlerine ve onların arkasındaki dış güçlere boyun eğmeyeceklerini belirterek, “Terörü de ağa babalarını da toprağa gömeceğiz” dedi.
Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu’nda 14 askerin şehit edilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bostan, güçlü Türkiye hedefinin, her dönemde küresel güçleri ve onların iş birlikçilerini rahatsız ettiğini kaydetti. Birlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye’ye ve geleceğe yönelik oyunları bozmak yönünde tutumlarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bostan, Türkiye’nin, bu terör saldırılarına karşı milleti ve devletiyle kardeşlik ve birlik potasında birlikte yaşama tavrını ortaya koyacağını ifade etti. Terör örgütlerine karşı ortak tavır sergilemeye devam edeceklerinin altını çizen Bostan, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak terör örgütlerine ve onların arkasındaki dış güçlere boyun eğmeyeceğiz. Yapılan bu saldırılar, milletimizin huzuruna ve ülkemizin bütünlüğüne kast etmektedir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu kirli oyunun parçası olanlar ve destekçileri bilsinler ki, halkımız teröre boyun eğmeyecek, bu saldırıyı gerçekleştirenler bedelini ödeyeceklerdir. Hiç endişe edilmesin; Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve hükümetimizin kararlılığı, terörün kökünü kazıyana kadar devam edecektir. Gerek PKK gerek DEAŞ gerekse FETÖ ile mücadelede, milletimizin azmi ve desteği, bizim en büyük gücümüz olacaktır. Bu millet arkamızda olduğu sürece ne teröre ne de ağa babalarına boyun eğmeyeceğiz. Onları da ağa babalarını da bu toprağa gömeceğiz.”



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