AK Parti'li kadınlar 'diyabete' dikkat çekmek için yürüdü

AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla 'diyabet' hastalığına dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Mersin merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde eski devlet hastanesi önünde toplanan kadınlar, ellerindeki mavi balonlar ile "diyabetten korun" ve "hareketli ol diyabetli olma" dövizleriyle birlikte AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığına kadar yürüdü.

Etkinlikte konuşma yapan AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, diyabetin, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açtığını belirterek, "Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı, tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır" dedi.

"Her 11 kişiden 1'i diyabet hastası"

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin olduğunu kaydeden Öner, her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu, 1 diyabetliden 1'ine ise teşhis konulamadığını kaydetti. Diyabet açısından risk gruplarının belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediği taktirde hasta sayısının artacağını vurgulayan Öner, "Başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir" ifadelerini kullandı. Öner, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle, diyabetin verdiği zararların neler olduğunu, mikro ölçekte ailede, makro ölçekte toplumda farkındalığı artırmak için AK Parti Kadın Kolları olarak böyle bir etkinliği düzenlediklerini sözlerine ekledi.