Bir dizi incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Mersin’de, esnafın örgütlü zirve kuruluşu Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Özegen, “Esnafımız ülke ekonomisin temel yapı taşı. Parti olarak esnaf ve sanatkarlarımıza büyük önem veriyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızla her fırsatta iç içe olma çalışmasındayız. Bu bağlamda bir dizi ziyaret amaçlı geldiğim Mersin’de, mayıs ayı içerisinde yapılan genel kurulda yeniden göreve getirilen Birlik Başkanı Talat Dinçer’e hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de esnafımızın beklenti ve sorunlarını yerinde dinledik. Başkanımıza bizlere göstermiş oldukları ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ise TBMM İdare Amiri ve Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Teşkilatın yapılanması hakkında kısa bilgi paylaşımında bulunan Dinçer, “Mersin’de 69 meslek odası ve 60 bin esnaf ve sanatkara hizmet vermekteyiz. Üyelerimize hizmet sunarken diğer taraftan yerel ve genel idare temsilcilerimiz ve demokrasimizin vazgeçilmezi siyasi partilerimizle de iyi diyaloglar içerisindeyiz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.