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21 Temmuz 2018 13:52

AK Parti’li Özkan’dan Emniyet Müdürü Şahne’ye ziyaret

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde güvenliği sağlayan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatına teşekkür etmek için İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’yi ziyaret etti.

AK Parti’li Özkan’dan Emniyet Müdürü Şahne’ye ziyaret

21 Temmuz 2018 13:52


Güvenlik güçlerine teşekkür eden Özkan, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kentimizde de huzur ve güven ortamını temin etmek için fedakarca emek sarf eden İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne’ye ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin bekası için yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun, onlara güç kuvvet versin" dedi.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özkan’a teşekkür etti.




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