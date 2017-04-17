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17 Nisan 2017 00:23

AK Parti’liler Mersin’de referandum sonucunu kutladı

Mersin’de AK Parti’liler, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre ’evet’ çıkmasının ardından il başkanlığı önünde toplanarak kutlama yaptı.

AK Parti’liler Mersin’de referandum sonucunu kutladı

17 Nisan 2017 00:23


Parti otobüsü üzerinden kalabalığa hitap eden AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Ancak şunu çok net söyleyebiliriz ki, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asil milletimiz tarafından kabul görmüştür. Güneydoğusu’ndan, Doğuanadolu’sundan, Karadeniz’inden, Marmarası’ndan, İçanadolusu’ndan, Egesi’nden bütün bölgeler tarafından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul görmüştür. Ben bu meydanı dolduran asil millete, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, bundan sonra aynı zamanda genel başkanımıza selam ediyorum" dedi.


AK Parti Mersin milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan’da konuşmalarında, referandumu demokratik bir olgunlukla gerçekleştiren millete teşekkür ederek, 16 Nisan referandum sonuçlarının Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söylediler.




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