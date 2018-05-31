AK Partililerden Cumhurbaşkanına maddi destek

İl Başkanı Cesim Ercik, "Burada yatırılan para miktarının hiçbir önemi yok. Önemli olan gönül birlikteliğini göstermektir" dedi.

AK Parti Mersin İl Teşkilatı üyeleri, öğle saatlerinde bir banka önüne gelerek maddi durumlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a maddi destekte bulundu.

Bağışın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Mersin İl Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanına destek vermek için bankalara para yatırdıklarını belirterek, "Bütün ilçelerde arkadaşlarımız bankalara gitti. Herkes kendince karınca, kararınca yardım etmeye çalıştı. Burada miktarın gerçekten de hiçbir şekilde önemi yok. Burada önemli olan gönül birlikteliği. Bizlerde bu gönül birlikteliğini şu an Mersin’de bütün ilçelerde Cumhurbaşkanımıza destek için bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın Allah yolunu, bahtını açık eylesin. İnşallah 24 Haziran günü hep birlikte zafere ulaşırız ve 25 Haziran sabahı da bu coşkuyu hep birlikte Türkiye olarak yaşarız" dedi.

İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan ise 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanına destek için bugün maddi destek kampanyası kapsamında bankalara para yatırdıklarını kaydederek, "Halkımızın da ilgisi buna son derece yüksek. Biz Cumhurbaşkanımızın sadece manevi olarak değil maddi olarak da yanında olduğumuz göstermek için buradayız. Bu kampanyanın amacı her ne kadar maddiyat olarak da gözükse de aslında Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olduğunu göstermek için bugün bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız bizim için sadece bir lider, bir genel başkan değil bizim sevdamız, aşkımız. Biz sevdamızı, aşkımızı buradan bir kez daha dünyaya ilan etmek için bir araya geldik. Biz bunu bir vatandaşlık olarak görüyoruz" diye konuştu.