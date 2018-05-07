Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Seçimli Genel Kurul Toplantıları, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu ile devam etti. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Onur Kılıçer seçildi.

Başkanlık bayrağını Bülent Aymen’den devralan Onur Kılıçer, "Bülent başkanla birlikte çok başarılı projelere imza atan birliğimizde yakalanan bu ivmenin, önümüzdeki dönemde de sizlerin katkılarıyla artarak devam etmesi için var gücümüzle çalışacağız. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarının sesi olup, onları her türlü mecrada temsil etme, sorunlarını dile getirip çözüm bulma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Mevcut Başkan Bülent Aymen ise Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörünün dört alt sektörünün de temsilcilerinden ve Türkiye’nin en geniş hinterlandına sahip ihracatçı birliği olarak da, yine tüm ihracat yapan illerin temsilcilerinden oluştuğunun altını çizdi.

İhracat rakamlarına da değinen Aymen, AKAMİB olarak 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 oranında bir artış kaydederek 602 milyon 827 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ihracatçı firmaların ihracat kapasitelerini artırmak ve yeni pazarlara girmelerini sağlamak amacıyla canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Başkanlığı boyunca yaptıkları icraatları anlatan Aymen, "Kereste ve Palet Sektörüne yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında Dubai, Vietnam, İsrail, Mısır ve İran olmak üzere 5 farklı ülke pazarına ticaret heyetleri düzenledik. Üreticilere ve ihracatçılara İnovasyon, Tasarım ve Ar-Ge çalışmalarını üretimlerine yansıtabilmeleri amacıyla AKMOB-Akıllı Mobilya Tasarım ve Entegrasyon Merkezi Projesi’ne destek veriyoruz. Kayseri ve Mersin’de yapılan toplantılar ve firma ziyaretleri ile mobilya sektörüne yönelik proje geliştirme çalışmalarına devam ederek, 2018 yılında 2 ilde başlatılacak 2 URGE Projesi ile firmalarımızın bölgemize ve ülkemize katkı sağlamalarının önünü açmak için adım attık" ifadelerini kullandı.