9 milyon dolar olduğu bildirildi.

Akdeniz İhracatçılar Birliği’nden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Temmuz ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre, Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2017 yılının eş değer dönemine kıyasla yüzde 16.2 oranında artarak 405 milyon 932 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün temmuz ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı ise yüzde 2.9 oldu.

İhracat rakamlarını değerlendiren AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin ihracatının temmuz ayında 44 milyon 757 bin dolar olarak gerçekleştiğini, 7 aylık toplam ihracatının ise 331 milyon 989 bin dolar olduğunu kaydetti. Türkiye geneli ve AKAMİB olarak sektörün temmuz ayında en önemli pazarının Irak olduğunu vurgulayan Kılıçer, “AKAMİB ihracatında Irak pazarını, İsrail ve Almanya takip etti. Türkiye sektör ihracatında temmuz ayında Libya’ya gerçekleşen ihracattaki yükseliş dikkat çekti" dedi.

7 aylık dönemde mobilyalar ürün grubunun, AKAMİB ihracatında yüzde 64 paya sahip olduğunu ve ihracat değerinin 211 milyon 661 bin doları bulduğunu aktaran Kılıçer, Kayseri’nin 7 aylık dönemde sektör ihracatında Türkiye genelinde 4. sırada yer aldığını da belirtti.

AKAMİB bünyesinde Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi sektörleri için Ticaret Bakanlığınca onaylanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’nin geçtiğimiz hafta yapılan açılış toplantısı ile faaliyetlerine başladığının müjdesini de veren Kılıçer, “22 firmadan 40’a yakın temsilcinin ve AKAMİB yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, firmalara proje kapsamında yapılacak faaliyetler ve izlenecek yol ile ilgili bilgiler aktardık. Firma temsilcilerine toplantıya ve projeye gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kılıçer, bakanlık tarafından yüzde 75 oranında desteklenen projenin, AKAMİB proje yürütücülüğünde faaliyetlerine prefinansman avantajı ile devam edeceği bilgisini paylaşarak, “Başta Kayseri ili sanayisi ve Türkiye ekonomisi için önem arz eden mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla, hali hazırda ulusal pazarda olduğu gibi uluslararası pazarda da aktif olan firmalarımızın pazar çeşitliliğini artırarak, alternatif pazarlar bularak bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak için yola çıktık. Pazar araştırmasının ardından vakit kaybetmeden pazarlama heyetlerine başlayacağız” dedi.