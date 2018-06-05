Akbaş, Çevre Günü’nü kutladı

Akbaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir dünya için üzerinde durulması gereken en öncelikli konulardan biri çevredir. Dünyamız, özellikle son yüzyılda sanayileşmenin hız kazanması, nüfus artışlarına bağlı plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve bilinçsizce tüketilen tabii kaynaklar nedeniyle büyük zarar görmüş, doğal dengenin bozulmasına yol açan bu durum, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, kuraklık gibi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunları ortaya çıkarmıştır" diye konuştu.

Çevreye zarar veren tüm etkenleri minimum düzeye indirerek, sonraki nesillere daha yaşanabilir bir ortam bırakmak gerektiğine işaret eden Akbaş, "Çevreye olan borcumuzu geri dönüşüme destek vererek ödeyebiliriz. Geri dönüşüm yaşam kalitesinin artırılabileceği en önemli etkenlerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.