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07 Mayıs 2018 11:38

Akbaş: "Geri dönüşüm insanlık, çevre ve ülke ekonomisi adına önemlidir"

ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, geri dönüşümün herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Akbaş:

07 Mayıs 2018 11:38


Akbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geri dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Doğaya, ülkemize ve de kendimize olan sorumluluğumuzu yerine getirerek herkesin geri dönüşüme destek vermesi gerekiyor. Tükettiğimiz ürünlerin geri dönüşüme uygun olan ambalaj atıklarının, doğadan alınarak geri dönüştürülmesi ve tekrar doğaya bırakıldığında enerjide ciddi tasarruf sağlamasının yanında, doğayı da olumlu yönde etkiliyor. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması, doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek azda olsa engellenmiş olur. Çöpteki nesneleri ham madde olarak kullandığımız zaman doğadaki çevre kirliliğinin artmasını önleyebiliriz. Ülke ekonomisine ve kendimize olan sorumluluğumuzdan dolayı günümüzde hepimizin geri dönüşüm projesi içinde yer alması gerekmektedir" dedi


"Geri dönüşüm desteklenmelidir"


Geri dönüşümün doğa, ülke ekonomisi ve en önemlisi de insanlık için çok önemli olduğunu belirten Akbaş, "Geri dönüşümü önce insanlık ve doğa için, sonra da ülke ekonomisi ve enerji tasarrufu adına herkesin desteklemesi gerekiyor. Geri dönüşümün çevreye ve doğaya sağladığı faydayı bizden sonraki nesiller ciddi oranda fark edecektir. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakmak istiyorsak, ambalajında geri dönüşüm işareti olan ürünleri tercih ederek, bu ürünleri de kullandıktan sonra geri dönüşüm kutularına atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.




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