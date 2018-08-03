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03 Ağustos 2018 14:36

Akbaş: "Mersin ticaret kenti olacak"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkan Vekili Adnan Akbaş, Mersin’in konumu ve lojistik üstünlüğü ile ticaret kenti olma yolunda önemli aktörlerden biri olduğunu söyledi.

Akbaş:

03 Ağustos 2018 14:36


Akbaş, yazılı açıklamasında, Mersin’in konumu ve lojistik üstünlüğü ile diğer şehirlere göre ticaret alanında daha verimli olduğunun altını çizerek, "Mersin, lojistik ve sanayi alanındaki üstünlüğü ile yabancı yatırımcıların her geçen gün ilgisini çekiyor, bu da Mersin’in Avrupa ülkeleri ile olan ticaret trafiğine geniş bir ivme kazandırıyor. Bu durumu daha çok üretimle desteklememiz gerekiyor" dedi.


Mersin’in bölgede ticaret merkezi haline geldiğini ifade eden Akbaş, "Mersin, bünyesinde ticari anlamda ciddi güce sahip önemli firmaları bulunduruyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı yatırımcılar da Mersin firmalarının geniş vizyonunu fark ederek ticari iş birliği içerisine giriyor. Buradaki en önemli etkenlerden birisi de Mersin’in lojistik üstünlüğüdür. Bu durumu iyi değerlendirirsek Mersin’in yükselen ihracatının kat kat üstüne çıkarak, Mersin’i ticaret üssü haline getirebiliriz" diye konuştu.




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