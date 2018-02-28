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28 Şubat 2018 13:57

Akbaş: "Sıfır Atık Projesi ülkemiz adına çok önemli"

ÇEVDOSAN Başkan Yardımcısı Emre Akbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’nin ülke adına oldukça önemli olduğunu söyledi.

Akbaş:

28 Şubat 2018 13:57


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ’her atık çöp değildir’ düşüncesiyle yola çıkılarak hayata geçirilen ’Sıfır Atık Projesi’nin tanıtım toplantısına katılan ÇEVDOSAN Başkan Yardımcısı Emre Akbaş, firma olarak projenin Mersin’deki yüklenicisi olduklarının altını çizdi.


Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su’nun da katıldığı törenle tanıtımı yapılan ’Sıfır Atık Projesi’nin Türkiye adına oldukça önemli bir proje olduğunu kaydeden Akbaş, "Çevre problemlerinin çoğu insan davranışlarının sonucunda oluşuyor. Doğaya verdiğimiz zararın tümünü telafi etmek mümkün olmasa da bu zararı en aza indirmek her bireyin görevi. Bunun için öncelikle çevreyi temiz tutmamız, daha sonra da atıklarımızı geri dönüştürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projenin birçok kamu kurumu ve özel kurumlar tarafından desteklenmesi, ülkesini, doğayı, yaşamayı seven herkes adına sevindirici bir gelişmedir. Ayrıca bu projenin ilköğretim okullarında uygulanması, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın atık ayrıştırma konusundaki eğitimlerine de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.


Projenin, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması için de önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Akbaş, "Geri kazanılabilir maddeleri ayrı toplamak ve değerlendirmek ile ekonomiye hammadde olarak kazandırmanın yanı sıra, bu atıkların çöp depolama yerlerinde işgal edecekleri yerlerden tasarruf yapmış oluruz. Ayrıca bu atıkların ve çöplerin çevreyi kirletme potansiyelini bertaraf etmiş oluruz. Bu nedenle bakanlıkça, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda başlatılan ’Sıfır Atık "Projesi’, tüm Türkiye tarafından sahiplenilmesi gereken bir projedir. Bilinmelidir ki, bu proje ile sadece kendimizin değil, bizden sonraki nesillerin de geleceğini teminat altına alıyoruz" diye konuştu.




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