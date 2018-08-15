Akbaş: "Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip"

Akbaş, ABD’nin tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin ekonomik sıkıntı ile karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti bu güne kadar birçok sıkıntının üstesinden el birliği ile geldi ve bu ekonomik sorunun da üstesinden geleceğine inanıyoruz. İş dünyası ve milletimiz, birlik beraberlik ışığında kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Türkiye güçlü bir ekonomiye sahiptir. Devletimizin attığı adımların milletimiz ve iş dünyasının lehine olduğuna inancımız tamdır" dedi.

"Tek yürek olmalıyız"

Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bu günde birlikteliğe ihtiyacı olduğunu belirten Akbaş, "Siyasi parti, kültür ayrımı, düşünce ayrımı gözetmeksizin bu ülke üzerinde yaşayan herkesin tek vücut, tek yürek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.