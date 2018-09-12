Akbaş: "Türkiye kısa sürede güç toplayacak"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkan Vekili Adnan Akbaş, Türkiye'nin kısa sürede ekonomik olarak güç toplayacağını söyledi.

Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Akbaş, "Türkiye sanayiden eğitime birçok alanda devrim niteliğinde teşviklerle büyük bir oluşuma giriyor. Özellikle sanayi alanındaki teşviklerle birlikte ülke ekonomisinin kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum. Türkiye şuanda ince bir çizgide yoluna devam ediyor. Büyüme oranlarına baktığımız zaman önümüzdeki yıllar adına umut verici bir tablo görüyoruz. Görünen olumlu tablonun iş dünyasına yansıması da olumlu olacaktır. Bu nedenle bürokrasi kanadı kadar iş adamlarımıza da büyük görevler düşüyor. Doğru yatırım ve üretim anlayışı ile hareket eden iş adamlarımız, ülkemizin kalkınması ve büyümesinde en etkili silah olacaktır" dedi.

"Mersin'in kıymetini bilmemiz gerekiyor"

Mersin'in diğer şehirlere göre ticari açıdan üstünlüğü bulunduğunu belirten Akbaş, "Mersin, konumu itibari ile diğer şehirlere göre ticari açıdan çok çok üstün bir kenttir. Bizler iş dünyası olarak bu kentin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Limanı itibari ile dünyanın dört bir tarafına ulaşım kolaylığı olan Mersin, yeni kurulan OSB'ler ile de bu büyümeye en büyük desteği veren iller arasında yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.