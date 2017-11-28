Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Göreve geldiği günden bu yana ilçede ziyaret etmedik mahalle, ayak basmadık sokak bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, son olarak Demirhisar Mahallesi’ni ziyaret etti. Pamuk, açık havada düzenlenen mahalle halk toplantısında vatandaşlar, muhtarlar, çiftçiler ve bölge esnafı ile bir araya geldi, dile getirdikleri sorunları, şikâyet ve talepleri dinledi.

“Amacımız, sorunları ilk ağızdan dinleyip çözüm üretmek”

Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, halk toplantıları ve mahalle ziyaretlerini her fırsatta gerçekleştirdiğini belirtti, toplantıya ilgi ve katılımları nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Sorunları yerinde tespit etmek istediklerini belirten Pamuk, "Biz, sizin gelmenizi beklemeden, vatandaşın ayağına gidelim, sorunları orada yerinde tespit edelim istiyoruz. Ziyaretimizin ana nedeni budur. Hem sorunları ilk ağızdan duyalım hem de yerinde görelim istiyoruz. Onun için bugün sizleri ziyaret ettik. Sizlere de bu güzel ve sıcak misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İletmek veya aktarmak istediğiniz hususlar varsa dinlemeye ve değerlendirmeye hazırız” dedi.

Pamuk, mahallede yapılan ve programa alınan hizmet ve çalışmalar konusunda başkan yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda söz alan mahalle sakinleri ve çiftçiler ise mahalleye park yapılması, yeni yollar açılması, asfalt kaplama, mahalleye otobüs durakları yapılması, cami hoparlörünün yenilenmesi gibi konularda taleplerini dile getirdi. Başkan Pamuk, mahalle sakinlerinin dile getirdiği taleplerle ilgili olarak, belediyeyi ilgilendiren konuları, imkânlar ölçüsünde ve en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını, diğer kurumları ilgilendiren konuları da yetkililere aktaracaklarını ifade etti.

Demirhisar Mahallesi sakinlerinin, isteklerini, öneri ve şikâyetlerini ilk ağızdan dinleyen ve ilgili birimlere aktarılması için talimat veren Pamuk, daha sonra Demirhisar İlkokulu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek öğretmenler ve okul idarecileri ile bir araya geldi. Eğitimcilerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Pamuk, okulun minik öğrencilerini de unutmadı, onlara kitaplar ve oyuncaklardan oluşan hediyeler verdi.