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17 Mayıs 2018 12:36

Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk’tan MGC yönetimine ziyaret

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimini ziyaret etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk’tan MGC yönetimine ziyaret

17 Mayıs 2018 12:36


Mersin Gazeteciler Cemiyeti Binası’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, cemiyet başkanlığına seçilen Turgay Demirtaş ve yönetim kurulunu tebrik etti. Mersin basınının güçlü bir nitelik taşıdığını kaydeden Pamuk, "Akdeniz Belediyesinde görevlendirildiğimiz andan itibaren var gücümüzle çalışıyoruz ve vatandaşlarımızla yakın bir ilişki kurduk. Mersin Basını ile yakın bir diyalog içindeyiz. Mersin basınının güçlü bir nitelik taşıdığını ve taşıdığı güç ve misyonun bilincinde olduğunu takdirle görüyorum.Çalışmalarımızın kamuoyuna aktarılması noktasında, Mersin basınının desteğini gördük" dedi.


Gazeteciler Cemiyet Başkanı Turgay Demirtaş ise, "Mersin Gazeteciler Cemiyetini daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağız.Yeni yönetim olarak bazı düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Bunları da zaman içinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.




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