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12 Haziran 2018 11:45

Akdeniz Belediye Spor üst tura yükseldi

Akdeniz Belediye Spor U17 futbol takımı, Hatay’da düzenlenen ’U17 Türkiye Şampiyonası 1.

Akdeniz Belediye Spor üst tura yükseldi

12 Haziran 2018 11:45

Kademe Grup Maçlarının’ tamamından galibiyetle ayrılarak, 2. kademeye yükselmeyi başardı.


Mersin’de, gruplarda mücadele ettiği 37 takım arasından şampiyon olarak, 2017-2018 Futbol Sezonu U17 Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Akdeniz Belediye Spor Kulübü U17 futbol takımı, Hatay’da düzenlenen ve 75 ilden 127 takımın katıldığı şampiyonada ter döktü.


Akdenizli U17 futbol takımı, 1920 Maraş Spor ile oynadığı maçı 1-0, Adıyaman Çınarspor ile oynadığı maçı 4-2, Antep Şehit Kamil Belediye Spor ile oynadığı maçı da 2-1’lik skorlarla yendi. Bu sonuçlarla birlikte Akdenizli U17’ler, grup lideri olarak bir üst tura çıktı.




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