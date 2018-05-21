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21 Mayıs 2018 12:51

Akdeniz Belediye Spor yine şampiyon

Akdeniz Belediye Spor Kulübü U15 Futbol Takımı, namağlup bir skorla elde ettiği Mersin şampiyonluğunun ardından, Kırşehir’de oynadığı 3 maçı da kazanarak 1.

Akdeniz Belediye Spor yine şampiyon

21 Mayıs 2018 12:51

Kademe Şampiyonu oldu.


Akdeniz Belediyespor U15 Futbol Takımı, Mersin’de oynadığı maçlarda büyük bir başarıya imza atarak 19 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup bir skorla Mersin şampiyonu oldu. Takım, Türkiye Futbol Federasyonu’nca (TFF) düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Maçları için gittiği Kırşehir’de oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrılarak bu başarısını sürdürdü.


Akdeniz Belediye Spor U15 oyuncuları, Kırşehir’de düzenlenen müsabakaları da namağlup bir skorla kazanarak Türkiye Şampiyonası U15 Ligi 1. Kademe Şampiyonu oldu. Takım, böylelikle ligin 2. kademe maçlarına katılmaya hak kazanmış oldu.


Öte yandan, ikinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde, final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak.




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