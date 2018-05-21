Akdeniz Belediye Spor yine şampiyon

Kademe Şampiyonu oldu.

Akdeniz Belediyespor U15 Futbol Takımı, Mersin’de oynadığı maçlarda büyük bir başarıya imza atarak 19 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup bir skorla Mersin şampiyonu oldu. Takım, Türkiye Futbol Federasyonu’nca (TFF) düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Maçları için gittiği Kırşehir’de oynadığı 3 karşılaşmadan galip ayrılarak bu başarısını sürdürdü.

Akdeniz Belediye Spor U15 oyuncuları, Kırşehir’de düzenlenen müsabakaları da namağlup bir skorla kazanarak Türkiye Şampiyonası U15 Ligi 1. Kademe Şampiyonu oldu. Takım, böylelikle ligin 2. kademe maçlarına katılmaya hak kazanmış oldu.

Öte yandan, ikinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde, final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak.