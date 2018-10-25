Akdeniz Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Akdeniz Belediyesi, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip olduğu bütçeyi verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından 5 adet yeni transit tipi araç daha satın alınarak araç-gereç envanterine eklendi.

"İlçemize eksiksiz hizmet vermek için çalışıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çok geniş bir görev, yetki ve sorumluluk sınırına, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahip Akdeniz'de yaşayan vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Birkaç ay önce de 3 adet midibüs tipi personel servisinin daha satın alınarak belediyenin araç filosuna katıldığını hatırlatan Pamuk, yeni satın alınan transit tipi araçların, personele ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. Pamuk, "Bir yandan araç ve gereç filomuzu güçlendirerek ilçemize ve vatandaşlarımıza zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz" dedi.

"Yeni dönemde araç filomuzu güçlendirdik"

Araç parkını, geçmişten gelen borç ve faiz yükü nedeniyle hak ettiği şekilde güçlendirmelerinin bir süre mümkün olmadığın kaydeden Pamuk, "Ancak yeni dönemle birlikte belediyenin borç yükünü büyük miktarda azalttık ve her alanda ciddi bir tasarruf politikası uyguladık. Bu sayede de araç filomuzu zaman içinde zenginleştirip güçlendirmeye başladık. Geçen süreç içinde belediyemizin ve özellikle sahada çalışan personelimizin ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve araç-gereç ihtiyacını büyük oranda temin ettik" ifadelerini kullandı.