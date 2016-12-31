Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 11:21

Akdeniz Belediyesi ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu

Akdeniz Belediyesi ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu

31 Aralık 2016 11:21

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mersin’de yaşanan sel felaketinde Akdeniz Belediyesi ekiplerinin de vatandaşlar için seferber olduklarını belirterek, selde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Akdeniz Belediye Başkanı Aktaş, Mersin’de meydana gelen selde yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Beş vatandaşın sel sularına kapılarak yaşamlarını yitirmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade eden Aktaş, “Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Umarız böylesi felaketleri bir daha yaşamayız. Sel ve su taşkınlarından zarar gören bütün Mersinli vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin de sel ve yağışlardan etkilenen vatandaşlar için seferber olduğunu kaydeden Aktaş, “Aşırı yağıştan etkilenen iş yerleri ve konutlarda biriken suların tahliyesini gerçekleştirmeyi sürdüren ekiplerimiz, diğer yandan da kapanan yol ve sokakları iş makineleri yardımıyla açarak trafiği düzenlemeye yardımcı olmuştur. Ayrıca Adanalıoğlu, Kazanlı ve Huzurkent gibi bölgelerde, çadırlarda kalan tarım işçilerine de ulaşan ekiplerimiz, bu insanlarımızı otobüsler ve iş makineleri yardımıyla belediyemize ait hizmet binaları ile düğün salonlarına taşımış, yemek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılamıştır. Su baskınlarından etkilenen okullarda bulunan öğrencilerimiz de yine otobüsler yardımıyla tahliye edilmişlerdir. Halen görev başında olan ekiplerimiz, çöken yollar ile sokaklarda tamirat ve tıkanan su tahliye kanallarını açma çalışmalarını sürdürmektedir. Fen İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerimiz, Afet Kriz Merkezi ile koordineli şekilde su baskınlarından etkilenen bölgelerde hizmet ve çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç