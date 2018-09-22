Akdeniz Belediyesi Personellerine 'Cimer' eğitimi

Akdeniz Belediyesi, 'Bilgi Edinme Hakkı Kanunu' kapsamında, vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayet başvurularını hızlı bir biçimde cevaplamak ve sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla personele eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Valiliği CİMER Koordinatörü Naci Berkman tarafından Akdeniz Belediyesi birim müdürleri ve personeline verilen eğitim seminerinde, CİMER'in görevi, iş ve işlemleri ile CİMER başvurularında dikkat edilecek konular ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile programı nasıl daha etkin ve hızlı bir şekilde kullanacakları anlatıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cafer Karabulut, vatandaşların yaptığı CİMER başvurularının önemine değindi, Akdeniz Belediyesi'nde CİMER başvuruları ile ilgili başarılı bir performans sergilendiğini söyledi. CİMER üzerinde gelen dilekçe ve başvuruların Akdeniz'de ciddiyetle takip edildiğini kaydeden Karabulut, verilecek eğitim semineri sayesinde başarı çıtasının daha da yükseleceğine işaret etti.

"Yanıtlarda 'dile' dikkat edilmeli"

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkı Kanunu konularını anlatan Berkman ise, elektronik sistem üzerinden gerçekleşen CİMER yazışmalarının çok önemli olduğunun söyledi. Resmi kurumların, vatandaştan gelen dilekçelere vereceği yanıtlarda özellikle 'dile' çok dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Berkman, "Vatandaşlarımızın CİMER üzerinden yazdığı dilekçe ve başvurulara resmi dille yanıt vermelisiniz. Gelen dilekçeyi önce iyi okuyup incelemeli ve vatandaşın talebini en kısa zamanda ilgili birimlere yönlendirmelisiniz. Dilekçeye vereceğiniz yanıtta da vatandaşa değer verdiğinizi, talebi veya çözümünü istediği sorunuyla gerçekten ilgilendiğinizi hissettireceksiniz" dedi.

"Vatandaşa yasal süre içinde açıklayıcı yanıt vermelisiniz"

Örnek dilekçe ve başvurular üzerinden konuşmasını sürdüren Berkman, "Bilgi Edinme Hakkı ve Dilekçe Hakkı kanunları çerçevesinde, vatandaşlara 30 günlük yasal süre içinde işlemin safahatı veya sonucu hakkında gerekçeli olarak bilgi verilmesi gerekiyor. Hele hele olumsuz yanıtlarda, muhakkak vatandaşa bir sonraki başvuru mercii veya diğer yargı ve başvuru yolları da açıkla anlatılmalı ve verilecek yanıtta belirtilmelidir. Kişilerin başvurusuna verilecek olumsuz yanıtlarda da resmi mevzuat ve kanuni dayanak belirtilerek vatandaşa açıklayıcı bilgi verilmelidir" ifadelerini kullandı.