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07 Temmuz 2017 11:39

Akdeniz Belediyesi spor tesislerini yeniliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sınırları içindeki spor tesislerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Akdeniz Belediyesi spor tesislerini yeniliyor

07 Temmuz 2017 11:39

Çalışmalar tamamlandığında gençler yeni sahalarda spor yapacak.


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede sportif yatırımlara devam edilirken, mevcut spor sahaları da bakımdan geçiriliyor. Ekipler, Adanalıoğlu’nda bulunan ve futbol mahalle maçlarının da oynadığı spor sahasının duvarlarını yenilerken, soyunma odası, duşlar ve diğer alanların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem verdiklerinin belirtti. İlçe sınırları içerisinde spor alanlarının önemli bir kazanım olduğunu ve ilçede sportif faaliyetlerin gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade eden Pamuk, "Spor alanları sporun gelişimine ve yaygınlaşmasına önemli katkılar sunmaktadır. İlçemizde bulunan tüm spor alanlarının eksiklerini tespit ederek, gerekli onarım ve yenileme çalışmalarını başlattık. Bu çerçevede Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan bütçe ile mevcut spor sahalarımızın yenilenmesi ve yeni spor tesislerinin yapımına ilişkin süreci hızlandırdık. İki etap halinde planlanan çalışmalar kapsamında ilk etabın ihalesi yapılmış ve yenileme işlemleri başlamıştır. Karacailyas, Karaduvar, Civanyayla, Adnan Menderes ve Huzurkent Mahallelerinde basketbol; Yenimahalle ve Karaduvar Mahallesinde futbol; Ümit Yaşar Oğuzcan Parkının içerisine de tenis kortu olmak üzere 8 yeni spor sahası yapılmaktadır. Diğer etabın ise onay süreci beklenmektedir" dedi.




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