Akdeniz Belediyesi veznelerini hafta sonu da açacak

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, imara aykırı konutları bulunan vatandaşların, imar ve iskan sorununu çözmek amacını taşıyan ’İmar Barışı’ ve ’vergi yapılandırması’ müracaat sürelerinin 31 temmuz 2018 tarihinde sona erdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, Akdeniz Belediyesi veznelerinin hafta sonunda da açık olacağı belirtildi. Açıklamada, "İmar ve Vergi Barışı uygulamalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar Günü Metropol Binası yanında bulunan Akdeniz Belediyesi merkez binasında saat 08:30 ile 15:30 saatleri arasında Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilecekler" ifadelerine yer verildi.