Akdeniz Belediyesi’nde ’Deprem ve Afet Bilinçlendirme’ semineri

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Karacailyas Mahalle Evi’nde düzenlenen etkinlikte, AKUT Mersin Temsilciliği gönüllü üyeleri Nihat Kutlucan, Erkan Demir ve Makbule Çakır tarafından, ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak, ’Deprem ve Afet Bilinçlendirme’ semineri verildi.

“En büyük felaket depremdir”

Seminerde konuşan Kutlucan, deprem, sel, toprak kayması, yangın, kazalar ve dağda mahsur kalma olaylarına yönelik olarak AKUT’un, 2 bin 91 operasyonda 2 bin 334 kişiyi kurtardığını anlattı. Kutlucan, seminere katılan çocuklara sorular sorarak, seminerin interaktif bir şekilde geçmesini sağladı. Söz alan çocuklar da deprem hakkında bildiklerini anlattı. Nihat Kutlucan, “Yerkabuğu içinde meydana gelen kırılmaların, yeryüzünü sarsma olayına ‘deprem’ diyoruz. Büyük şiddetle meydana gelen depremlerin yıkıcı etkileri sonucunda evler, binalar, ağaçlar, fabrikalar yıkılır, barajlar ve yollar büyük zarar görür” dedi.

"80 milyonluk nüfusumuzun yüzde 85’i deprem riski altında"

Ülkemizin yüzde 96’sının deprem riski altında olduğuna dikkat çeken, olası bir deprem felaketi sırası ve sonrasında yaşanacak olumsuzluklara karşı bilgi sahibi olmanın ve öncesinde önlem almanın önemine işaret eden Kutlucan, “Ülkemizin 80 milyon nüfusu var. Bu nüfusun yüzde 95’i deprem riski altında yaşıyor. Büyük sanayi kuruluşlarının, bu bir nükleer santral olabilir, bir kâğıt fabrikası, termik santral veya plastik üretim fabrikası olabilir, bunların yüzde 98’i deprem riski altındadır. Depremler, beraberinde dev dalgalarla gelen tsunamileri, seller ve yangınları oluşturur. Bu yüzdendir ki, ‘deprem en büyük felakettir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Arama-Kurtarma Derneği’nin okullar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin yanı sıra talep eden kurum ve kuruluşlara yönelik “Deprem ve Afet Bilinçlendirme’ seminerlerinin süreceği belirtildi.