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22 Aralık 2016 10:49

Akdeniz Belediyesi’nde kayyum göreve başladı

Akdeniz Belediyesi’nde kayyum göreve başladı

22 Aralık 2016 10:49

Mersin’in merkez ilçe BDP’le Akdeniz Belediyesi’ne 12 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen ve 94 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, görevine resmen başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Aralık 2016 tarihinde Akdeniz Belediyesi’ne kayyum olarak atanan ve aynı gün belediyeye giderek yönetimi devralan Aktaş, görevine başlamasının ardından belediyede ilk olarak birim yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Aktaş, vatandaşlara verilen belediyecilik hizmetlerinde aksama yaşanmaması için azami ölçüde gayret gösterilmesini istedi. Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için belediye yöneticileriyle ortaklaşa çalışacaklarını belirten Aktaş, “Devletimizin bize verdiği bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu süreçte Akdeniz Belediyesi yöneticileri ve personeliyle birlikte çalışacağız. Valisinden kaymakamına, belediye başkanından yöneticisine kadar hepimizin varlık nedeni yöre halkına hizmet etmektir. Bizim varlığımızın kutsiyeti yoktur, aksine halkımıza yaptığımız hizmetle varlığımız tescillenir. Herkes üstüne düşeni yaptığı sürece herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ben de dahil olmak üzere hizmeti yapan da yapmayan da karşılığını alacaktır. Herkes kendi alanında uzmandır. O yüzden herkes kendi görevini yapacaktır. Ben size bir maestro, bir koro şefi gibi eşlik edeceğim. Esas elemanlar sizlersiniz. Öneri getireceksiniz, gerektiğinde hayır demesini bileceksiniz. Akdeniz halkımıza en güzel hizmeti hep birlikte yapacağız” dedi.
Daha sonra yöneticiler kendilerini tanıttı ve birimleri hakkında kısa birer rapor verdi. Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin ardından sona erdi.
Geçtiğimiz hafta başında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında BDP’li Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Fazıl Türk’ün de bulunduğu 139 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ile birlikte 94 kişi yakalanmıştı.



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