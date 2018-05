Akdeniz Belediyesi’nde taşerondan kadroya geçen işçilerin zam sevinci

“İşçilerimizin maaş, ikramiye ve sosyal haklarında iyileştirmeler sağladık”

Taşeron sistemin kaldırılmasıyla belediye bünyesine geçen işçilerin maaşları, özlük ve sosyal haklarına ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, “Taşeron sistemin kaldırılmasıyla birlikte belediyemiz bünyesine katılan işçilerimize iş güvenceleri, özlük hakları ve ekonomik refahları için, belediyemiz bütçe dengesini de bozmadan, elimizden gelen en iyi katkıyı sunmaya çalıştık. Yıllarca taşeronda çalışan işçilerimizin ikramiyesi yoktu. Yaptığımız düzenlemeyle birlikte işçilerimiz ikramiye de almaya hak kazanmış oldu. Kadroya geçen işçilerimizi kutluyor, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Taşeron uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, belediyenin iktisadi teşekkülü kadrosuna geçen işçilerin, 1 Ocak 2018 tarihinde almakta oldukları çıplak maaşlarına, aynı tarihten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı. İşçilerin, 30 Haziran 2018 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretleri, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren de yine yüzde 4 zamlı olacak. Böylece maaşlara yapılan zam oranı, yıllık toplam yüzde 8 olacak. Ayrıca belediye bünyesine alınan işçilere, nisan ve ekim aylarında 5’er günlük olmak üzere, yılda toplam 10 günlük ücretleri tutarında ikramiye de ödenecek.

Çocuk, yakacak, eğitim ve evlilik yardımı, bayram harçlığı

Belediye bünyesine geçen işçilere ayrıca, 3 çocukla sınırlı olmak üzere her 1 çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı, her ay 30 TL de yakacak yardımı yapılacak. İşçilere, işverenler tarafından işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda 1 kez eylül ayında verilmek üzere eğitim derecesine göre 100 ile 140 lira ödenecek. Kadroya geçen belediye çalışanlarına, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 75 lira bayram harçlığı ödenecek. Bunun yanında evlenen belediye işçisine de 140 lira da evlilik yardımı verilecek.