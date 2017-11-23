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23 Kasım 2017 14:03

Akdeniz Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık

Akdeniz Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım Perşembe günü olduğunu hatırlatarak, veznelerin hafta sonu da açık olduğunu bildirdi.

Akdeniz Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık

23 Kasım 2017 14:03


Akdeniz Belediye Başkanlığı’ndan, ÇTV’nin ikinci ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada, söz konusu vergilerin 30 Kasım 2017 Perşembe gününe kadar ödenmesi gerektiği, merkez hizmet binası veznelerinin 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri saat 08.00 ila 15.00 arasında ödemeleri kabul edeceği belirtildi.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, merkez binaya gelemeyen vatandaşlar için de farklı ödeme seçenekleri bulunduğunu belirterek, “Belediyemizle iletişime geçerek şifrelerini alan vatandaşlarımız, belediyemizin resmi web sitesi üzerinden kredi kartı ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Merkez hizmet binamızda da nakit ödemelerin yanı sıra yine kredi kartı ile ve taksitli olarak vergi ödemelerini yapabilirler” dedi.




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