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Akdeniz Belediyesi'nden aşure etkinliği

Akdeniz Belediyesi ile ilçeye bağlı mahalle muhtarlarının işbirliğinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.


Özgür Çocuk Parkı'nda yoğun ilgi altında gerçekleşen aşure etkinliğine, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un yanı sıra, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz İlçe Başkanı Zafer Şahin Özturan, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. İkram öncesinde Kur'an okundu, dua edildi.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Muharrem ayında farklı bölgelerde aşure etkinliği yaptıklarını belirterek, bu yıl da Akdeniz ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının desteğiyle aşure ikramı düzenlediklerini söyledi.


“Kerbela'nın hüznünü yüzlerce yıldır yaşıyoruz”


Muharrem ayının, insanlık tarihini etkileyen önemli olayların yaşandığı bir ay olduğunu vurgulayan Pamuk, “İnancımıza göre Adem Aleyhisselam yeryüzüne bu ayda gönderildi. Yine bu ayda Nuh Aleyhisselam tufandan, Yunus Aleyhisselam da balığın karnından kurtuldu. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün fakat yine bu ayda öyle üzücü bir olay oldu ki, üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen hepimizin yüreğinde bu acı, bu keder halen dün gibi canlı. Bu da Kerbela olayıdır. Kerbela'da ne yazık ki Hazreti Hüseyin ve Ehli Beytinden 72 kişi şehit edildi. Bu olay milletimizde öyle bir hüzün ve keder oluşturdu ki, üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen bu hüznü halen yaşıyoruz” dedi.


“Kerbela'yı anlamalıyız ki, yeni Kerbelalar yaşanmasın”


Konuşmasını, “Kerbela'yı anmanın ötesinde, anlamanın da son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek sürdüren Pamuk; “Kerbela'yı anlamalıyız ki, bundan sonra yeni Kerbelalar yaşanmasın. Kerbela'yı anlamak, Kerbela'dan ayrılık gayrılık değil, birlik ve beraberlik çıkarmaktır. Kerbela'yı anlamak acıyı, ortak kederi hep birlikte paylaşmaktır. Yüce Rabbim bu ümmete, bu millete bir daha Kerbalalar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından Başkan Pamuk, etkinliğe katılan vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

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