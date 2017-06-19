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19 Haziran 2017 11:25

Akdeniz Belediyesi’nden dar gelirli ailelere gıda yardımı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Akdeniz Belediyesi’nden dar gelirli ailelere gıda yardımı

19 Haziran 2017 11:25


Akdeniz Belediyesi, ramazan ayında yardım seferberliği başlatarak, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda paketi dağıttı. Kadın ve Aile hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan geniş bir ekibin yürüttüğü çalışma kapsamında, ay boyunca dağıtılan gıda yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Akdeniz Beledisi yetkilileri tarafından hazırlanan ve içerisinde yağ, şeker, makarna, pirinç, bulgur, kuru fasulye, mercimek, şehriye, nohut, salça, zeytin ve çay gibi gıdaların bulunduğu ve her biri 20 kilo ağırlığındaki gıda kolileri, evlere tek tek verildi. Yardım paketleri dağıtılırken ailelerin, özellikle de minik çocukların sevinci dikkat çekti.


Mahalle muhtarları ise yardıma muhtaç aileleri unutmayarak bu Ramazan ayında aileleri sevindirdiği için Akdeniz Belediyesi’ne teşekkür ettiler.




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