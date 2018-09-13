Akdeniz Belediyesi'nden evi yanan aileye yardım

Mersin'de elektrik kontağından çıkan yangın sonucu ağır hasar gören ailenin evi, Akdeniz Belediyesi'nin desteği ile yenilendi.

Akdeniz Belediye sınırları içinde bulunan Dikilitaş Mahallesi'nde, bir süre önce evde kimsenin olmadığı saatlerde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sonucu, 4 kişilik bir ailenin kiracı olarak yaşadığı evleri kullanılamaz hale geldi.

Akdeniz Belediyesi, havaların soğumaya başladığı bu günlerde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evleri büyük zarar gören ve çaresiz kalan aileye yardım eli uzatıp yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evin badana ve boyasını yeniledi. Ayrıca Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından sağlanan 3 bin TL tutarındaki bütçe ile de Bozkuş ailesinin yangında büyük hasar gören evinin çatısı yeni baştan onarıldı.

Yangında evi büyük zarar gören vatandaş, evinin yenilenmesini sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk ve fen işlerine bağlı ekiplere teşekkür etti.

“Mağdur vatandaşlarımıza el uzatmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Gücümüz ve imkânlarımızın ölçüsünde, sosyal belediyecilik ilkesi gereği vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sözlerini, “Her zaman söylediğimiz üzere, merkezine insanı alan sosyal belediyecilik ilkesi ve anlayışıyla uzak yakın demeden bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” diye sürdüren Pamuk, "Evi yanan ailemizle ilgili talep bize gelir gelmez hemen harekete geçtik. Yangında büyük zarar gören evin yeniden yuvaya dönüşebilmesi için ekiplerimiz tarafından boya ve badana işleri yapılarak yangının izleri ortadan kaldırıldı. Acı ve mutlu günlerinde daima halkımızın yanındayız. Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yenilenen evlerinde güle güle oturmalarını diliyorum. Onları bir nebze de olsa sevindirip hayır dualarını alabildiysek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.