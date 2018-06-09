Akdeniz Belediyesi’nden görkemli açılış

Özgürlük Mahallesi Çok Amaçlı Mahalle Evi önünde, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Vali Ali İhsan Su’nun da katıldığı törende konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, 1 yıllık süre zarfında hayata geçirilen hizmet, proje ve çalışmaları anlattı.

“Yatırımlara 40 milyon harcadık, 20 milyon lira daha kullanacağız”

Pamuk, insan odaklı ve vatandaşı önceleyen hizmet anlayışıyla, ilçenin en önemli sorunlarından biri olarak tespit ettikleri altyapı yetersizliğini gidermek için yoğun çalışma yaptıklarını söyleyen Pamuk, "İlçemizin en ücra köşesindeki mahallemizden, merkez mahallelerimize dek yoğun şekilde asfalt yol, parke, kaldırım, yeni yol çalışmalarını başlattık. İşte bugün de 11 taziye evi, 14 yeni park, 1 kapalı semt pazarı ile 2 futbol, 5 basketbol ve bir de tenis kortu olmak üzere toplam 34 tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Akdeniz’de değişim ve dönüşüm devam edecek”

Alt yapı yatırımlarına 40 milyon lira harcadıklarını, önümüzdeki dönemde 20 milyon lira harcamayı planladıklarını belirten Pamuk, ’Her mahalleye çocuk parkı projesi’ kapsamında 20 mahalleye, 20 çocuk parkı yapımının sürdüğünü kaydetti. Kalkınma Bakanlığınca yürütülen cazibe merkezleri programı kapsamında Kalkınma Ajansı ile 8 milyon bütçeli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Pamuk, proje ile ilçe merkezindeki 26 parkın baştan sona yenilenerek Mersinlilerin hizmetine sunulacağını vurguladı. Akdeniz’de hayata geçen hizmet ve projelere sunduğu katkıları nedeniyle Bakan Elvan ve Mersin Valisi Su’ya teşekkür eden Pamuk, “Bütün toplumsal kesimleri kucaklayıcı bir anlayışla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Akdeniz’de güzel şeyler oluyor, olmaya da devam edecek. Akdeniz’de değişim ve dönüşüm kesintisiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Vali Su: “Akdeniz’de yapılamayan birçok hizmete imza atıldı”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin her yanında gerek altyapı, gerekse üstyapı alanında çok çeşitli hizmetlerin hızla devam ettiğinin altını çizerek, “Her gün hizmet halkasına yeni halkalar ekliyoruz. İşte bugün de Akdeniz Belediyemizin yaptığı hizmetlerin toplu açılışında bir aradayız. Gerçekten Belediye Başkan Vekilimiz Muhitin Pamuk kardeşimiz canla başla, gayretle çalışarak bu zamana kadar yapılmayan birçok hizmeti büyük bir özveriyle bir bir yerine getirdi. Tabi bu hizmetler Başkan Vekilimizin önderliğinde devam ederken, bu hizmet ve projelerin kaynağını temin eden, bizzat takip eden Kalkınma Bakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Elvan: “Söz verdiğimiz bütün hizmetleri yerine getiriyoruz”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise Akdeniz’de Doğu ve Güneydoğu’dan göç edip yerleşen binlerce insanın yaşadığını söyledi, yakın geçmişte söz verdikleri hizmetlerin tamamının yerine getirildiğini belirtti.

Başkan Pamuk’un, ilçenin ve sakinlerinin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ve projeleri tek tek hayata geçirdiğinin altını çizen Elvan, "Sizler çok daha güzel mekânlarda yaşamaya layıksınız. Sizler için bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bugün 11 yeni taziye evinin açılışını yapıyoruz. Ayrıca 8 adet yeni spor tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kapalı semt pazarını da yaptık. Hangi mahallede ne ihtiyaç varsa, teker teker hepsini gerçekleştiriyoruz. Artık bu mahallelerimizde huzur var, güven var. Sizlere hizmet etmek, bizim boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Vali Su, Başkan Pamuk ve protokol üyeleri, tesislerin açılışını gerçekleştirmek için kurdele kesti. Açılışın ardından Bakan Elvan, Özgürlük Çok Amaçlı Mahalle Evi’ni gezerek, geniş bir alan üzerine kurulu 2 katlı bina hakkında Başkan Pamuk’tan bilgi aldı.