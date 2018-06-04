Akdeniz Belediyesi’nden ’Her Mahalleye Çocuk Parkı’ projesi

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırlarında bulunan parklara yenileri eklenip, eskiyenler ise yenilenirken, diğer yandan da baştan sona ele alınan parklara yeni çocuk oyun grupları ile fitness aletleri yerleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, ihale süreci tamamlanan yenileme projesi kapsamında, ilk etapta ilçe sınırlarında yer alan 20 mahallede toplam 20 parka, yeni çocuk oyun grupları ile yeni egzersiz (fitness) aletleri monte ediliyor. Yenileme çalışmalarında çocukların güvenliği de düşünülerek parkların zemini kauçuk ile kaplanıyor.

Çocuklar, parklardaki çalışmaları sevinç içinde izliyor

Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde birçok parkta çalışmalar tamamlanırken, kalan parklara da oyun grupları ve egzersiz aletlerinin kurulması devam ediyor. Proje kapsamında, kent merkezinin yanı sıra ve merkeze uzak kırsal mahallelerde bulunan çocuk parklarına da birbirinden farklı rengârenk oyun grupları ile egzersiz aletleri kuruluyor. Çalışmalar sırasında, parkların etrafını sararak oyun grupları ve spor aletlerinin parklara monte edilmesini meraklı gözlerle izleyen mahalleli küçük çocuklar, çalışmaların sona ermesini sevinç, heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor.

“Yeşilin mavi ile buluştuğu bir kent için çalışıyoruz”

’Her Mahalleye Çocuk Parkı’ projesi hakkında bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla belediyenin bütçe ve imkânlarını vatandaşlar ve kent için kullandıklarını vurguladı, Akdeniz’de yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere imza attıklarının altını çizen Pamuk; “Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Akdeniz’in dört yanındaki çocuk parklarımızı güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle donatıyoruz. Yakın zaman içinde tüm mahallelerimizde çocuklarımız gönüllerince, koşup oynamanın keyfini sürebilecekler. Yenilediğimiz parklarımızın, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla, Akdeniz’de hayatı yeni baştan kurgulayıp kentimizi geleceğe taşımak, yeşilin mavi ile buluştuğu temiz, sağlıklı ve düzenli bir kent için çalışıyoruz” diyen Pamuk, “Akdeniz ve Mersin’de, park ve yeşil alan varlığımızı arttırmak için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Uzak yakın ayırımı yapmadan, eşit ve adil yönetim ilkesiyle, bütün gücümüz ve imkânlarımızla, kentimizde yaşam kalitesini yükseltmek, Akdeniz’in ve Mersin’in çehresini değiştirmek için, mücadelemize gönül veren mesai arkadaşlarımızla birlikte görev başındayız” ifadelerini kullandı.