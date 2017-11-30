Akdeniz Belediyesi’nden ’Kadına yönelik şiddet’ semineri

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet konusunda toplumun her kesiminin duyarlılığa ve bilinçlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.Bu konuda farkındalık oluşturmak gerektiğini kaydeden Pamuk, seminere katkıları nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

“Şiddetin önlenmesinde, toplumsal farkındalık çok önemli”

Pamuk, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yasal düzenlemelerin, cezaların yükselmesi ve yasal müeyyidelerin arttırılmasının son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Fakat ne yazık ki, şiddetle mücadelede bu yeterli değil. Aynı zamanda toplumsal farkındalığın oluşturulması, kadına dönük şiddetin önlenmesinde çok önemli bir etken. İşte bu tür etkinlik ve faaliyetlerin, toplumsal bilincin yukarıya çekilmesi ve ciddi bilinç oluşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Akdeniz Belediyesi olarak mesai arkadaşlarımıza dönük bu etkinliği düzenlemek istedik. Bundan sonraki süreçte bu tür etkinlikleri daha yoğun şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

“Başvurularda en önemli kriterimiz gizlilik”

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Çiğdem Göllü ise konuşmasında, kadına dönük şiddete karşı duyarlılığından ötürü Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’a teşekkür etti. ’Kadına şiddet, insanlığa ihanettir” adlı kamu spotunun gösteriminin ardından sunumuna devam eden Göllü, ’6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin çalışmaları ve kadına yönelik şiddete ilişkin veriler hakkında bilgiler verdi. Müdürlük olarak, kadınlara dönük birçok proje ve çalışmaları olduğunu dile getiren Göllü, 6 Aralık 2012 yılında 14 ilde eş zamanlı olarak ’Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin açıldığını belirtti.

Göllü, “Mersin’de şu anda 26 bin tedbir kararlı kadına hizmet veriyoruz. Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçeden, karakollardan, aile mahkemelerinden gelen verileri, şiddet önleme merkezimizdeki veri tabanımıza işliyoruz ve Mersin’in şiddet haritasını çıkarıyoruz. Şiddet Önleme-İzleme Merkezimizde en önemli kriterimiz gizliliktir” ifadelerini kullandı. Mersin Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’ne, 6 Aralık 2012-28 Kasım 2017 tarihleri arasında, psikososyal destek için gelen kadın sayısının 2 bin 595 olduğunu belirten Göllü, 236 kadına hukuki destek hizmeti verdiklerini, İş-Kur ile yapılan protokol ile de can güvenliği sorunu olmayıp kendi ayakları üzerinde durmak isteyen 657 kadını da sigortalı işlere yerleştirdiklerini de anlattı.

“Şiddet, en yakınımızdaki insanlardan geliyor”

Toplumda hâkim olan ‘Kol kırılır, yen içinde kalır’ anlayışının taşıdığı tehlikeye işaret eden Göllü, “Şiddet, ne yazık ki hep en yakınımızdaki insandan eşimizden, babamızdan, kardeşimizden geliyor. En çok şiddet maruz kalanlar da çalışmayan kadınlarımız. Bu nedenle kız çocuklarımızı lütfen okutalım ve bir meslek sahibi olmalarını sağlayalım” şeklinde konuştu. Göllü, şiddetin daha çok sosyo-ekonomik düzeyi düşük insanlardan geldiği yönündeki anlayışı da eleştirdi, “Evet, böyle bir profil var ama şiddet uygulayan üniversite hocalarımız var, profesörlerimiz, mühendisimiz, avukatımız, kaymakamımız var. Şiddet uygulayanlar, sadece eğitimsiz, alkolik veya madde bağımlısı insanlar değil. Her yaş, grup, cinsiyet, meslekten insanın uyguladığı şiddet var” diye konuştu.