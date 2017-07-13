Akdeniz Belediyesi’nden ücretsiz sanat kursları

Akdeniz Belediyesi, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda ilçe sınırları içerisinde yaşayan gençlere ve çocuklara yeteneklerini ve kendilerini keşfetme fırsatı sunmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde uzman eğitmenler tarafından ücretsiz verilen sanat kursları yoğun bir katılımla devam ediyor. Güneş, Çilek, Çay, Adanalıoğlu Mahalleleri sanat atölyeleri ile Müfide İlhan Kurs Merkezi’nde verilen kurslara, 12’isi bağlama, 44’ü tiyatro-drama, 56’sı resim ve 18’i de halkoyunları olmak üzere 130 öğrenci katılıyor. Yeni başvurularla bu sayının daha da artması bekleniyor.

Çocuklarını kurslara kaydettirmek isteyen ailelerin, kurs merkezlerine ait telefonları aramaları gerektiği bildirildi.