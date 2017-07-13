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13 Temmuz 2017 10:41

Akdeniz Belediyesi’nden ücretsiz sanat kursları

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik olarak ‘tiyatro, satranç, bağlama, gitar, yaratıcı drama ve halkoyunları dallarında ücretsiz kurslar açtı.

Akdeniz Belediyesi’nden ücretsiz sanat kursları

13 Temmuz 2017 10:41


Akdeniz Belediyesi, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda ilçe sınırları içerisinde yaşayan gençlere ve çocuklara yeteneklerini ve kendilerini keşfetme fırsatı sunmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde uzman eğitmenler tarafından ücretsiz verilen sanat kursları yoğun bir katılımla devam ediyor. Güneş, Çilek, Çay, Adanalıoğlu Mahalleleri sanat atölyeleri ile Müfide İlhan Kurs Merkezi’nde verilen kurslara, 12’isi bağlama, 44’ü tiyatro-drama, 56’sı resim ve 18’i de halkoyunları olmak üzere 130 öğrenci katılıyor. Yeni başvurularla bu sayının daha da artması bekleniyor.


Çocuklarını kurslara kaydettirmek isteyen ailelerin, kurs merkezlerine ait telefonları aramaları gerektiği bildirildi.




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