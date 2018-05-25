Akdeniz Belediyesi’nden vatandaşlara vergi kolaylığı

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) mükellefi olan vatandaşların, hem yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapmak zorunda kalmamalarını sağlamak, hem de yığılmaları önlemek amacıyla, merkez binada bulunan veznelerini 26 Mayıs 2018 Cumartesi ile 27 Mayıs 2018 Pazar günleri de açık tutacak. Vatandaşlar, söz konusu vergilerini hafta sonunda, 08:30 ile 15:00 saatleri arasında Akdeniz Belediyesi merkez binada bulunan veznelere ödeyebilecek. Ayrıca vatandaşlar kredi kartı ile internet üzerinden de ödeme yapabilir" denildi.