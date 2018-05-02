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02 Mayıs 2018 15:35

Akdeniz Belediyesi’nden vergi uyarısı

Akdeniz Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksiti için son ödeme tarihinin 31 Mayıs Perşembe günü olduğunu hatırlattı.

Akdeniz Belediyesi’nden vergi uyarısı

02 Mayıs 2018 15:35


Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin (ÇTV) birinci taksitleriyle ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediyesi, vatandaşların, yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapmak zorunda kalmamalarını sağlamak ve olası yığılmaları önlemek amacıyla gerekli tedbirlerini aldı. Söz konusu vergilerin 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini hatırlatan açıklamada, ödemelerin, ’akdeniz.bel.tr’ adlı web sitesi üzerinden de yapabileceği ve merkez hizmet binasında da nakit ödemelerin yanı sıra, yine kredi kartı ile ve taksitli olarak vergi ödemeleri yapılabilineceği kaydedildi.


Öte yandan, kredi kartı kullanmayan vatandaşların da, Ziraat Bankası: TR24 0001 0006 2452 7630 3350 01, Türkiye İş Bankası: TR94 0006 4000 0016 6070 9121 43, Türkiye Vakıflar Bankası: TR18 0001 5001 5800 7298 2373 26 hesap numaraları aracılığıyla da ödeme yapılabileceği bildirildi.




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