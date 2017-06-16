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16 Haziran 2017 11:11

Akdeniz Belediyesi’nden yaşlılara evde temizlik hizmeti

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilerleyen yaşları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan ve ev temizliği gibi temel gereksinimlerini yerine getiremeyen vatandaşların evine temizlik uygulaması götürüyor.

Akdeniz Belediyesi’nden yaşlılara evde temizlik hizmeti

16 Haziran 2017 11:11


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilerleyen yaşları nedeniyle hareket güçlüğü çeken ilçe sakinlerine yönelik başlatılan evde temizlik uygulaması aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde, 65 yaş üstü bireylerin evleri, oluşturulan ekipler tarafından periyotlar halinde temizleniyor. Ekipler son olarak 65 yaşındaki Gamze Teyzenin evine konuk oldu. İhsaniye Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan, akrabalarının desteği ve 65 yaş aylığı ile geçinen Gamze Teyzenin evini dip bucak süpürüp silen, eşyaların tozunu alan ve camları temizleyen ekipler, ev sahibinin yüzünü güldürdü ve hayır duasını aldılar. Uygulamadan son derece memnun kalan Gamze Teyze, böylesi güzel bir hizmeti sunduğu için belediye yetkililerine teşekkür etti.


Akdeniz Belediyesi Kadın Müdürlüğü yetkilileri, ev ortamında yaşlıyı desteklemek ve yaşlının toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesini sağlamak amacıyla evde temizlik uygulamasını başlattıklarını ve iki aydır düzenli olarak gerçekleştirdiklerini dile getirdiler.




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