Akdeniz Belediyesi’ne 500 yeni çöp konteynırı

Akdeniz Belediyesi Çevre Sağlığı ve Kontrol Müdürlüğü‘nün çöp konteynırlarını yenileme, bakım ve onarımdan geçirme çalışmaları sürüyor. Müdürlük tarafından 500 adet yeni çöp konteynırı daha satın alınarak belediye envanterine eklendi.

Tırlarla gelen konteynırlar, ekipler eliyle belediyeye ait teknik birimler sahasına indirildi. İndirme işlemi sırasında müdürlük yetkilileri de konteynırları kontrol ederek herhangi bir sorun olup olmadığını tespit etti. Yeni alınan çöp konteynırları, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere ihtiyaç duyan sokaklara yerleştirilmeye başlandı.

Öte yandan, zamanla eskiyen veya zarar gören çöp konteynırları da belediyenin makine ikmal sahasında bulunan atölyede galvaniz boyaları yenilenerek tekrar vatandaşların hizmetine sunulurken, aşırı sıcaklar nedeniyle koku yapan konteynırların yıkanıp dezenfekte edilmesi çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, çevre ve halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında atıkların toplanması ve temizlik hizmetinin aksatılmamasının büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Pamuk, “Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent ve çevre için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu amaçla, belediye olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için ekip arkadaşlarımız, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyorlar. Gereklilik halinde yeni çöp konteynırları satın alıp ihtiyaç duyan merkez ve kırsal mahallelerimize dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.