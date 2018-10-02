Akdeniz ilçesine 2 yılda 60 milyon liralık alt yapı yatırımı

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesi tarafından ilçeye 2 yılda 60 milyon liralık alt yapı yatırımı yapıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt serimi, kilitli parke taşı, karo ve bordür kaplama hizmetleri ile ilgili ihale süreçleri tamamlandı.

Çilek, Karaduvar ve Üçocak mahallelerinde sona eren ve devam eden asfalt, kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Pamuk, çocukların, özellikle park ve oyun grubu talebi üzerine ekiplere talimat vererek, park için uygun bir alanın tespit edilip bu talebin en kısa sürede yerine getirilmesini istedi.

Akdeniz'in altyapı yatırımları için yılsonuna dek toplam 60 milyon TL bütçe kullanılacağını belirten Pamuk, “Akdeniz'in en ciddi sorunlarından olan alt yapı eksikliğini gidermek, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek amacıyla hiçbir ayırım yapmadan 65 mahallemize hizmet veriyoruz. Akdeniz'i hak ettiği alt yapıya kavuşturmak için yaklaşık 2 yıl içinde 40 milyon TL harcadık. Önümüzdeki süreçte yine alt yapı hizmetleri için bütçemizden 20 milyon lira daha kullanacağız” dedi.

“Mahallelerimize yılsonuna dek 45 bin ton asfalt daha dökülecek”

İhale süreçleri biten asfalt, yol, kaldırım çalışmalarının yılsonuna kadar süreceğini kaydeden Pamuk, “Yeni sezonda ihtiyaç duyan mahallelerimize yaklaşık 45 bin ton asfalt daha dökerek, alt yapı eksikliğini çok büyük oranda gidereceğiz. Ayrıca 20 bin metrekare kilitli parke taşı, 20 bin metrekare karo ve 20 bin metre bordür kaplama çalışması yapacağız. Tasarrufu ilke edinip israfa asla izin vermeyen, belediyenin kaynaklarını yine vatandaşa ve kente hizmet için harcayan bir yönetim anlayışıyla, belediyemizin bütçe ve kaynaklarını vatandaşlarımıza hizmet, yatırım ve proje olarak kullanmanın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hizmetlerde eksiklik yaşayan mahallemiz kalmayacak”

Amaçlarının, hiçbir vatandaşın kışın yağmur ve çamurlu, yazın da tozlu topraklı yollar nedeniyle sıkıntı yaşamamasını sağlamak olduğunu söyleyen Pamuk, "İhtiyaç duyan mahallelerimizde asfalt serim çalışması, program dahilinde ve sayısı arttırılan, ayrıca yeni araç ve ekipmanlarla güçlendirilen Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından kesintisiz şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.